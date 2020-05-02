Bugün 2 Mayıs Cumartesi marketler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı 2 Mayıs Bakkallar ve marketler çalışıyor mu? BİM, ŞOK, A101, Migros çalışma saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası gerçekleştirilen açıklamada Cuma – Cumartesi ve Pazar'ı kapsayan sokağa çıkma yasağı getirileceği açıklandı. Bu kapsamda binlerce kişi 1 Mayıs'ta marketler açık mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Bazı temel ihtiyaçları olan kişiler şimdiden alışverişlerine başlarken öte yandan son dakika çıkan eksikler için de bu tarihlerde yani hafta sonu öncesi ilgili işyerlerinin açık olup olmayacağı merak konusu. Buna göre; 1 Mayıs bakkallar ve marketler açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Cuma günü marketler açık olacak mı? Haberimizde konuya dair tüm detayları ve gelişmeleri takip edebilirsiniz…

1 MAYIS BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI? SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAÇTA KAPANACAK?

Ülkemizdeki koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı haberinin gelmesiyle beraber binlerce vatandaş 1-2-3 Mayıs tarihlerinde marketlerin veya bakkalların açık olup olmayacağını merak ediyor. Buna göre; 1 Mayıs marketler açık mı olacak? İşte konuya dair detaylar…