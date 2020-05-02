Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen Anneler Günü için geri sayıma başlandı. Mayıs ayında kutlanıldığı bilinen bugün için tarihte kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar '' Anneler günü ne zaman, yarın anneler günü mü?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Doğumdan ölüme kadar her koşulda yanımızda olan annelerimizin en kutsal gününde onlara atacağınız bir mesaj veya alacağınız hediye mutluluk sebebi olacaktır. Mayıs'ın ikinci haftasında pazar günü olan Anneler Günü onların bu emeklerini onore etmek için dünya genelinde kutlanıyor. Peki 2020 Anneler Günü bu yıl hangi gün kutlanacak, hangi tarihte? Yarın anneler günü mü?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Her ülkede farklı zamanlarda kutlanan, çoğu kişinin annesini mutlu etmek için sürprizler yaptığı anneler gününe kısa süre kaldı. Bu özel ve anlam dolu günde annelerinin yanında olmak için sabırsızlanan çocuklar '' 2020 Anneler Günü ne zaman, yarın anneler günü mü?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 Anneler Günü tarihi…