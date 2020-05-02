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ne zaman? ?

Her yıl Mayıs ayında kutlanan , çocuklarının her zaman yanında olan annelerin en özel hissettirildiği günlerden biridir. Doğduğumuz andan itibaren her koşulda yanımızda olan annelerin gününde onlara atacağınız bir mesaj veya alacağınız hediye mutlu edebilir. Minnet duygusu içeren mesajlarla annenizin yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Ülkeden ülkeye değişen bu kutsal günün tarihi ise eski Yunan uygarlığında, tanrıların annesi olan Rhea'yu onurlandırmak için bahar kutlamalarına dayanmaktadır. Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif eden 2020 ? ?

Giriş Tarihi: 2.5.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 16:07 ABONE OL
Anneler Günü ne zaman? Yarın anneler günü mü?

Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen için geri sayıma başlandı. Mayıs ayında kutlanıldığı bilinen bugün için tarihte kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar '' , ?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Doğumdan ölüme kadar her koşulda yanımızda olan annelerimizin en kutsal gününde onlara atacağınız bir mesaj veya alacağınız hediye mutluluk sebebi olacaktır. Mayıs'ın ikinci haftasında pazar günü olan Anneler Günü onların bu emeklerini onore etmek için dünya genelinde kutlanıyor. Peki bu yıl hangi gün kutlanacak, hangi tarihte? Yarın anneler günü mü?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Her ülkede farklı zamanlarda kutlanan, çoğu kişinin annesini mutlu etmek için sürprizler yaptığı anneler gününe kısa süre kaldı. Bu özel ve anlam dolu günde annelerinin yanında olmak için sabırsızlanan çocuklar '' 2020 Anneler Günü ne zaman, yarın anneler günü mü?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 Anneler Günü tarihi…

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Anneler Günü ne zaman? Yarın anneler günü mü?
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