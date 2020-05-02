Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aracın çarpıp, kaçtığı karaca tedaviye alındı

Aracın çarpıp, kaçtığı karaca tedaviye alındı

’nın Ferizli ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca jandarma ekipleri tarafından bulunarak tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.5.2020 17:37 ABONE OL
Aracın çarpıp, kaçtığı karaca tedaviye alındı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca jandarma ekipleri tarafından bulunarak tedaviye alındı.

Ferizli Sinanoğlu Mahallesi'de devriye gezen jandarma ekipleri, ormanlık alanda yaralı bir karaca gördü. Bir aracın çarpıp kaçtığı ve başından yaralandığı belirlenen karaca, jandarma ekipleri tarafından ilçe merkezine getirilerek, Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Yaralı karaca tedavisi için Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. Veterinerler, yaralanan karacayı tedaviye aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aracın çarpıp, kaçtığı karaca tedaviye alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA