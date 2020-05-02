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Ares’in son anları

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Ares’in son anları
Antalya'da yaşayan ve sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir (18), Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu. Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövdü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Özdemir"in 15 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de organlarını bağışladı. Polis tarafından yakalanan V.E. ve oğlu K.E. tutuklandı. SABAH, Ares'in katilleriyle kafeteryadaki buluşmalarının son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde K..E'nin Ares'e bardak uzattığı görülüyor. Görüntülerde 3 kişi birlikte otururken K. E., Ares'e bardak uzatıyor. Ares ile sanlı baba-oğul bir süre konuştuktan sonra, birlikte kafeteryadan çıkıyor.
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Ares’in son anları
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