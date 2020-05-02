AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılış tarihiyle ilgili son dakika Mayıs açıklaması!

Türkiye'de görülen corona virüsü vaka ve ölümlerinin ardından aralarında spor salonları, restoranlar ve AVM'lerin de bulunduğu birçok yer geçici bir süreliğine kapatılmıştı. Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değilken Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan alışveriş merkezlerine ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Mart ayının ikinci haftasında kapatılan alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılacağı duyuruldu. Alışveriş merkezlerinin açılışında hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilecek. Peki AVM'ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM'ler açılıyor mu? Bu ay alışveriş merkezleri açılacak mı?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'lerin açılış tarihine ilişkin güncel bilgiler geldi. Hem işvereni hem çalışanı yakından ilgilendiren '' AVM'ler ne zaman açılacak?'' sorusu cevabına ulaşmış oldu. İşte konuya yönelik tüm bilgiler…