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’ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılış tarihiyle ilgili son dakika Mayıs açıklaması!

Ülkemizde corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında kapanan ’ler ne zaman açılacak sorusuna gün içinde yanıt aranıyor. Hem mağaza çalışanları hem de iş veren kısmı alışveriş merkezlerinin açılış tarihine ilişkin son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Korona virüsü sebebiyle kapatılan alışveriş merkezlerinin bu ay yeni düzenlenmeyle açılması bekleniyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş konuya yönelik açıklamalarda bulundu.Mağazalarda normalleşme adımları kapsamında hijyen kuralları ile sosyal mesafeye odaklanılacak. Buna göre; AVM'ler ne zaman açılacak? Bu ay alışveriş merkezleri açılacak mı? Corona virüsü sebebiyle kapatılan AVM’ler açılıyor mu?

Giriş Tarihi: 2.5.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 09:52 ABONE OL
AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılış tarihiyle ilgili son dakika Mayıs açıklaması!

Türkiye'de görülen corona virüsü vaka ve ölümlerinin ardından aralarında spor salonları, restoranlar ve 'lerin de bulunduğu birçok yer geçici bir süreliğine kapatılmıştı. Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değilken Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan alışveriş merkezlerine ilişkin son dakika açıklamalar geldi. Mart ayının ikinci haftasında kapatılan alışveriş merkezlerinin kademeli olarak açılacağı duyuruldu. Alışveriş merkezlerinin açılışında hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edilecek. Peki AVM'ler ne zaman açılacak? Corona virüsü sebebiyle kapatılan ? Bu ay alışveriş merkezleri açılacak mı?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'lerin açılış tarihine ilişkin güncel bilgiler geldi. Hem işvereni hem çalışanı yakından ilgilendiren '' AVM'ler ne zaman açılacak?'' sorusu cevabına ulaşmış oldu. İşte konuya yönelik tüm bilgiler…

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AVM’ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılış tarihiyle ilgili son dakika Mayıs açıklaması!
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