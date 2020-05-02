Babasını öldürdü intihar süsü verdi

İzmir Çeşme'de otel işleten ve inşaat işi yapan evli iki çocuk babası iş adamı Zafer U.'nun (44) eşi P.U., 24 Mart sabahı polisi arayarak, eşini, evlerinin üst katındaki odada intihar etmiş olarak bulduklarını bildirdi. Buca'daki eve giden polisler, ilk incelemede, elinde kendisine ait silah bulunan Zafer U.'nun intihar etmiş olduğunu düşündü. İş adamının eşi P.U, kızları N.U. (16) ile İ.U. (18) ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kızlarından N.U. ilk ifadesinde, uyandıktan bir süre sonra üst kattaki babasının yanına gidince koltuğunda intihar etmiş halde bulduğunu ve annesine haber verip polisi aradıklarını öne sürdü. P.U. da ifadesinde, olayın kızının anlattığı gibi olduğunu iddia etti. Otopsi işlemlerinin ardından iş adamının cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ancak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler, yakınlarının davranışlarını şüpheli bularak, cinayet ihtimalini değerlendirmeye aldı. Polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını, Zafer U.'nun hesap hareketlerini ve husumetli olabileceği kişileri inceledi. Araştırmalar sürerken İzmir Adli Tıp Kurumu raporunda, merminin Zafer U.'nun ensesinden girip ağzından çıktığı belirlendi. Olayın intihar değil cinayet olduğu anlaşılınca, eşi ve 2 kızı gözaltına aldı. Sorgu sırasında suçunu itiraf eden N.U., babasının kendisine kötü davrandığını ve hakaret ettiğini ileri sürdü. Bu nedenle gece tabancasını aldığını ve koltukta uyuduğu sırada başından vurduğunu anlatan genç kız, sonra da silahı eline tutuşturup intihar süsü verdiğini, sabah olunca da her şeyi annesine anlattığını söyledi. Anne P.U. ise gece silah sesi duymadığını, küçük kızı N.U.'dan olayı öğrendiğini ancak kızı tutuklanacağı için korkup gerçeği söyleyemediğini anlattı. N.U., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne P.U. ile ablası İ.U. ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.