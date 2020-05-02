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Bugün bakkallar , kapalı mı? 2 Mayıs Sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros marketler çalışıyor mu, açık olacak mı?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında 1 Mayıs'ta başlamak ve 2 Mayıs ile 3 Mayıs'ta da sürecek şekilde 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bakkallar ve marketlerin çalışma saatleri de bildirildi. Vatandaşlar da bakkallar ve marketlerin açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bu kapsamda, '2 Mayıs bugün bakkallar, , kapalı mı ve kaça kadar çalışıyor?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öte yandan, BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük market zincirlerinin de açık olup olmadığı yanıtı araştırılan bir diğer konu durumunda. Peki, 2 Mayıs bugün sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık mı, çalışıyor mu? BİM, A101, ŞOK ve Migros kapalı mı? İşte, merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 2.5.2020 09:59 ABONE OL
Bugün bakkallar marketler açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs Sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros marketler çalışıyor mu, açık olacak mı?

Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın açıkladığı sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, 2 Mayıs 2020 Cumartesi gübü itibarı ile devam ediyor. 1 Mayıs'ta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı, belli bir süre hafta sonları devam edecek. Bu noktada, 2 Mayıs sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin açık olup olmadığı da vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Gerekli erzak temini için bakkal ve marketlerin çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı'ndan bir genelge yayımlandı. Bakanlık, sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketlerin güncel çalışma saatleri hakkında bilgi paylaştı.

2 MAYIS BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI, KAPALI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise, '2 Mayıs bakkallar ve marketler bugün açık mı, kapalı ve kaça kadar açık?' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği gibi, 23 Nisan'da uygulanan kısıtlamada belirtilen gün ve saatlerde marketlerin açık olduğu ve hizmet verdiği duyurulmuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BİM, A101, ŞOK VE MİGROS ÇALIŞIYOR MU?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, sokağa çıkma yasağında marketlerin ve bakkalların güncel çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; BİM, A101, Migros ve ŞOK gibi büyük market zincirlerinin açık veya kaplı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

İşte, detaylar;

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Bugün bakkallar marketler açık mı, kapalı mı? 2 Mayıs Sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros marketler çalışıyor mu, açık olacak mı?
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