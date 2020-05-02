2 Mayıs bugün fırınlar açık mı, kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında 2 Mayıs Cumartesi fırınlar açık mı, kapalı mı?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle belli tarih ve zaman dilimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında "Sokoğa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderdi. Hal böyle olunca; sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlar bugün açık mı? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Ramazan ayını yaşadığımız şu günlerde özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide ve ekmek alabilmek için bugün fırınlar kaça kadar açık sorusuna yanıt aranıyor. Buna göre; bugün fırınlar kaça kadar açık? 2 Mayıs sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlar bugün açık mı?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI? 2 MAYIS FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağı (1 Mayıs 2020) başlayacak. Hal böyle olunca vatandaşlar pek çok sorunun yanıtını araştırıyor. Bunlardan bir tanesi de; sokağa çıkma yasağı öncesi fırınlar bugün açık mı? 2 Mayıs'ta fırınlar açık olacak mı? gibi soruların yanıtları oluyor.

İşte merak edilen tüm soruların yanıtları!