Doktor ailenin korona zaferi

Koronavirüse yakalanan 7 bin 428 sağlık çalışanından biri de Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Savaş Başar Kartal (53) oldu. 28 yıllık hekim Kartal, hastanede koronavirüs sürecini yönetiyordu. 21 Mart'ta ilk gelen hasta bir Laleli esnafıydı. İşte o esnaftan hastalığı kapan deneyimli hekim, "Temastan 5 gün sonra eklem ağrıları dayanılmazdı. Başağrılarım, boğaz ağrılarım arttı. Bu virüs öyle bir şey ki vücutta fırtınaya neden oluyor. Reaksiyonun etkisiyle sizi ölüme götürebiliyor. Kan değerlerim kötüye gidiyordu. Oksijen desteği verilmeye başlandı. Tam o günlerde aileme de bulaştı" dedi. Kartal, şunları söyledi:Kadın doğum uzmanı olan eşim Dr. Özgür Kartal benden virüsü kapmış. Onu da hastaneye yatırdılar. Bir odada ben, bir odada eşim yatıyordu. Yetmezmiş gibi kızlarım İnci (8) ve Zeynep'in (17) de virüse yakalandığını öğrendim. Bir tek büyük kızım Minanur'a (23) bulaşmamıştı. Bütün ailemi kaybedebilirdim. Ben 12 gün, eşim de 4 gün hastanede tedavi gördü.28 yıllık doktorum böylesini görmedim. Her şeye rağmen görevimi yaptığım için huzurluyum.Dr. Kartal, "Virüse yakalandığımı öğrenen hekim arkadaşlar gelip bana vücut akupunkturu uyguladı. Onunla eklem ağrılarım, baş ağrılarım hafifledi. Ozon tedavisi ile de bağışıklığım güçlendirildi. Çok kötü geçen tedavi günlerinden sonra ailece bu virüsü yendik. Kurtulduk" dedi.Koronavirüs zaferini evde pasta keserek kutlayan Kartal ailesi, kurtuluşun simgesi olarak pastanın önüne maskelerini koydu.