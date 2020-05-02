Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler ne zamana kadar yasak? İşte son durum

Koronavirüs ile etkin mücadele kapsamında, nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Düğünlerin ertelenmesi, yakın zamanda evlenecek olan çiftleri de doğrudan etkiledi. Başkan Erdoğan'ın normalleşme sinyalini verdiği açıklamalarının ardından, gerek evlenecek olanlar gerekse işletme sahipleri tarafından 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜNLER NE ZAMANA KADAR YASAK?

Yapılan normalleşme açıklamaları, yasağın kalkması ve nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de arttırdı. Peki, düğünler ne zaman başlayacak, nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...