Hakkari’de dereye düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu

Kent merkezine 3 kilometre mesafede bulunan Bay köyünde ikamet eden H. Bahattin Fırat'ın oğlu ve eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat'ın yeğeni Burhanettin Fırat öğle saatlerinde abisiyle Şal deresini geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak kayboldu.

Arama çalışmalarına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, eski AK Parti İl Başkanı Nurettin Fırat, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Kar ve yağmur sularıyla debisi yükselen derenin akışı iş makinelerinin yardımıyla farklı alana alındı. Debisi inen derede yapılan arama çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Köy sakinlerinden Enis Beyter, öğlen saatlerinde akrabası Burhanettin Fırat'ın dereyi geçerken akıntıya kapılarak kaybolduğunu söyledi.

Beyter, "Tüm köy seferber olmuş durumda. Aramalarımız sonuçsuz kalınca bizlerde AFAD ve UMKE ekiplerine haber verdik. İl Özel İdaresine ait iş makineleri de bölgeye geldi. Burada suyun akış yönünü değiştirdi. Böylece cansız bedenine ulaştık. Çok üzgünüz. Bu ramazan ayında yardıma gelen tüm vatandaşlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi morguna götürülürdü.