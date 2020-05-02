İşçinin kesilen ayağı için 4 yıl hapis istendi

İstanbul Beşiktaş'ta 2 Ocak 2017'de Başbakanlık Çalışma Ofisi önündeki rögar kapağında patlama oldu ve yerinden fırladı. 40 kilo ağırlığındaki ağır metalden imal edilen kapak, 10 metre yükseğe fırladı. O sırada mahallede bir çelik konstrüksiyon (yapı) işlemi yapan işçi Saltık Sağay'ın (35) sol ayağı üzerine düştü. Genç işçinin olay yerinde ayak parmakları koptu. Sağay'ın kangren olan sol ayağı kesildi. İş Güvenliği bilirkişisi tarafından verilen raporda, arıza sebebiyle BEDAŞ ekipleri tarafından müdahale edilmek üzere asfalt üzerinde delik açıldığı anlatıldı. Raporda, delikten yanan elektrik kablolarının dumanları dışarı çıkarken dış ortamdaki oksijenin delikten içeriye sızması sonucu patlama için uygun ortamın oluşturduğu, aşırı ısınmış elektrik kablolarının tutuşturma etkisiyle de patlamanın meydana geldiği anlatıldı. Kazaya neden olan patlamanın, metan gazı patlaması niteliğinde olduğu kaydedildi. Raporda, bir enerji şirketi tarafından yapılan projede şantiye şefi ve proje mühendisi Emil Çelik ve proje mühendisi Mahmut U. ile birlikte, projede kontrol görevlisi olan kontrol mühendisi Osman K., kontrol teknikeri Mehmet Ç. ve işletme sorumlusu Ümit Ç.'nin kusurlu oldukları kaydedildi. Savcılık, şüphelilerin "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıla kadar hapislerini istedi.