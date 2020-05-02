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'de parkta oturanlarla polis arasındaki tartışma kamerada

'de perşembe akşamı sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala parkta oturan 5 kişiyle polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Parkta oturmanın yasak olduğunu söyleyen ekiplere karşı çıkan 2 kişi kelepçelenerek polis otosuna bindirildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 11:59 ABONE OL
Kadıköy'de parkta oturanlarla polis arasındaki tartışma kamerada

Olay Perşembe akşamı Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokağa çıkma yasağına saatler kala parkta oturan kişilerin olduğu ve gürültü yaptıkları ihbarını alan polis ekipleri, parka gelerek 25-30 yaşlarındaki 5 kişiyi uyardı.

İstanbul Kadıköy'de parkta oturanlarla polis arasındaki tartışma kamerada | Video

Ekipler, parkta oturmanın yasak olduğunu söyleyerek gençlerin evlerine dönmesini istedi. 5 kişiden 3'ü polisin ikazına uyarken, 2 kişi ise polise karşı çıktı. Ardından polis ekipleri ile aralarında tartışma başladı. Kısa süreli arbedeye dönen tartışma sonunda 2 kişi ters kelepçelenerek gerekli işlemler yapılmak üzere polis otosuna bindirildi. 2 kişiye Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince toplam 2 bin lira para cezası kesildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kadıköy'de parkta oturanlarla polis arasındaki tartışma kamerada
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