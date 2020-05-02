Kalp hastası çocuğunun mamalarını bile çaldılar

İstanbul Başakşehir'de yaşanan Suriye uyruklu ailenin babası işsiz kalınca anne Safa Silo ve 3 çocuğu çok zor durumda kaldı. Aileye Türk Kızılayı, Acilder ve Bakap gibi STK'lar yardım eli uzattı. Ailenin bir çocuğu da kalp nakilli. 4 kez kalp ameliyatı olan çocuk raporlu mama ile besleniyordu. Geçtiğimiz günlerde evlerine erzak getiren aile daha sonra kalp hastası çocuğunu hastaneye götürdü. Bu sırada hırsızlar eve girip her yeri alt üst etti. Hırsızlar erzakları ve hasta çocuğun mamalarını dahi çaldı. Evde sadece iki patates bırakan vicdansızlar kaçtı.