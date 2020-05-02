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Kalp hastası çocuğunun mamalarını bile çaldılar

’de yaşayan Suriyeli bir ailenin babası işsiz kalınca 5 kişilik aile çok zor durumda kaldı. , Acilder ve Bakap gibi ’lar yardım eli uzattığı aile ise kendilerine getirilen erzakları eve aldıktan sonra hayatlarının şokunu yaşadı. Kalp hastası oğlunu hastaneye anne ve annesi döndüklerinde evde sadece iki patates bulabildi. Vicdansız hırsızlar hasta çocuğun mamalarını bile çaldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 2.5.2020 10:18 ABONE OL
Kalp hastası çocuğunun mamalarını bile çaldılar

İstanbul Başakşehir'de yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Vicdanları kararmış hırsızlar bu kez zor durumda kalan bir ailenin evini talan etti.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin babası işsiz kalınca anne Safa Silo ve 3 çocuğu çok zor duruma girdi. Yemeğini pişireceği bir ocağı dahi olmayan aileye Türk Kızılayı, Acilder ve Bakap gibi STK'lar yardım eli uzattı.

RAPORLU MAMA İLE BESLENİYORDU

Aldıkları yardımlarla geçinen ve evlerine erzak giren Suriyeli ailenin bir çocuğu da kalp nakilli… 4 kez kalp ameliyatı olan çocuk raporlu mama ile besleniyordu.

Geçtiğimiz günlerde yine evlerine erzak götürülen bu aile büyük bir şokla karşılaştı. Erzakları evine alan aile, kısa süre sonra kalp hastası çocuğunu hastaneye götürmek için evden çıktı. Bu anı fırsat bilen vicdansız hırsızlar ise eve girdi.

MAMAYI BİLE ÇALDILAR

Evi didik didik eden hırsızlar bütün yastık kılıflarının içini boşalttı. Evde bulunan çekyatı dahi sokağa çıkaran hırsızlar tüm erzakları ve hasta çocuğun mamalarını çaldı. Evde sadece iki patates bırakan vicdansızlar kayıplara karıştı.

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Kalp hastası çocuğunun mamalarını bile çaldılar
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