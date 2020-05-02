Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2019 Kasım celbi asker terhisleri başladı mı? İşte son durum

? 2019 Kasım celbi ? İşte son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından uygulanan corona virüsü tedbirleri kapsamında, terhis ve celp işlemlerinin bir ay ertelendiği duyurulmuştu. Alınan bu karar, 2019 Kasım'da silah altına alınan yaklaşık binlerce askeri doğrudan etkiledi ve Kasım celbi bir ay ertelenmiş oldu. Yaşanan bu durum üzerine, '2019 ?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Kasım celbi askerler ne zaman terhis olacak? İşte, son durum gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 2.5.2020 15:27 ABONE OL
Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2019 Kasım celbi asker terhisleri başladı mı? İşte son durum

Kasım 2019'da silah altına alınan binlerce genç, terhis olmayı bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın onayı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kasım celp döneminde askere alınanların terhisleri bir ay ertelenmişti. Yaşanan bu durum üzerine, askerler ve aileleri tarafından '?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

ASKER TERHİSLERİ BAŞLADI MI?

Zira, kışlalardaki binlerce asker için Kasım celp dönemi terhis tarihi oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Peki, Kasım celbi asker terhisleri ne zaman başlayacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

ARKADAŞINA GÖNDER
Kasım celbi ne zaman terhis olacak? 2019 Kasım celbi asker terhisleri başladı mı? İşte son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA