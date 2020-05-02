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Motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti! Olay yerinde bulundu

Geçtiğimiz gün motosiklet kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. 'ın yaptığı sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. Okmeydanı’nda motosikletiyle seyir halinde olan Doç. Dr. Burak İhsan Erdamar, başka bir araca çarparak kaza geçirmişti. Erdamar'ın olay yerinde kırılan gözlüğü bulundu

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.5.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 16:52 ABONE OL
Motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti! Olay yerinde bulundu

İstanbul'da motosiklet kazasında ölen Prof. Dr. Burak Erdamar'ın yaptığı kaza sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bu arada olay yerindeki yeşillik alanda Erdamar'ın kırılan gözlüğünün durması dikkat çekti.

ERDAMAR'IN AMBULANSA TAŞINMA ANLARINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜYER ORTAYA ÇIKTI

Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Prof. Dr. Burak Erdamar(52), kullandığı motosikletle arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı. Kazada Ermadar hayatını kalbetti. Kazanın ardından Prof. Dr. Erdamar'ın ambulansa taşınma anlarına ilişkin görüntüyer ortaya çıktı.

Öte yandan bugün olay yerinde Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlük bulundu. Çalıştığı hastaneden gelen bir kişi olay yerinden Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlüğü aldı.

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Motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti! Olay yerinde bulundu
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