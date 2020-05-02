"Ocean Corona" adlı dev gemi İstanbul'dan geçerek Marmara'ya açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Panama bandıralı Ocean Corona, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma 8 römorkörümüzün refakatinde İstanbul Boğazı geçişini emniyetli bir şekilde tamamladı. Bizler, 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalmaya devam edin." denildi.

Paylaşımda, geminin İstanbul Boğazı'ndan geçerken çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı 289 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Ocean Corona", 17 Nisan'da kılavuz kaptan eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Ereğli'ye gitmişti.