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Ramazan ayı 9.gün : ? 2 Mayıs Cumartesi en lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü!

On bir ayın sultanı Ramazan ayıyla birlikte iftar sofrası telaşı içine giren vatandaşlar ‘’ ?’’ sorusuna yanıt arıyor. Mübarek Ramazan ayının huzurunu ve mutluluğunu yaşarken bu ayda en önemli konulardan bir tanesi sahur ve olmaktadır. Ramazan ayının 9.gününde hem doyurucu hem hazırlamak için mutfak hazırlıklarına başlandı. Uzmanlar iftar menüsü hazırlarken sıcak çorba ve hafif yemeklerle başlanması gerektiğini vurguluyor. Oruç tutan bünyemiz gün içerisinde susuz kaldığı için iftar ve sahur arası tüketilecek olan besinlere dikkat etmek gerekiyor. Peki hem sağlıklı hem doyurucu iftar menüsü nasıl hazırlanır? İftara ne pişirsem? Bugün ne pişirsem? İşte tarifleri

Giriş Tarihi: 2.5.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 14:07 ABONE OL
Ramazan ayı 9.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 2 Mayıs Cumartesi en lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü!

Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar '' ?'' sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında hem sağlıklı hem lezzetli hazırlamak oldukça kolay. Uzmanlar Ramazan ayında sağlıklı yemeklerin tüketilmesi ve bol sıvı alınması gerektiği konusunda uyarıyor. Bugün mübarek oruç ibadetinin dokuzuncu gününde sevdikleri ve aileleri ile iftar sofrasını paylaşmak isteyenler sabah saatlerinden mutfakta hazırlıklara başladı. Bugünün en sağlıklı ve lezzetli menüsünü yapmak için "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" gibi sorulara yanıt aranıyor. Eğer iftar yemeği olarak ne pişireceğinize henüz karar vermediyseniz işte sizler için hazırladığımız

RAMAZAN AYI 9.GÜN İFTAR MENÜSÜ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Ramazan ayı 9.gün iftar menüsü yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haberimizde, Ramazan'ın 9. günü için yapabileceğiniz birbirinden lezzetli iftar menüleri ve yemekleri bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Bugün ne pişirsem? İftara ne pişirsem?

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Ramazan ayı 9.gün iftar menüsü: Bugün ne pişirsem? 2 Mayıs Cumartesi en lezzetli ve sağlıklı iftar menüsü!
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