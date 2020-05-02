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ne zaman? Bayramı tatili kaç gün olacak?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından başlayacak. Müminler bir ay boyunca farz olan oruç ibadetinin ardından bayram heyecanı yaşayacak. Arefe gününün hemen ardından başlayacak olan dini bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada konuya değinilmesinin ardından binlerce Müslüman Bayramı ne zaman, sokağa çıkma yasağı olacak mı gibi sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Şeker Bayramının başlangıç ve bitiş tarihleri açıklanmıştı. Öte yandan çalışan ve okuyan kesim bayram tatilinin kaç gün süreceğini merak etmeye başladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? 2020 Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 !

Giriş Tarihi: 2.5.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 10:17 ABONE OL
Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte tarihi merak edilmeye başlandı. Hem şehir dışındaki yakınlarını ziyarete gidecek olanlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenler bayramın hangi tarihleri kapsadığını sorguluyor. Tam bu noktada ''Ramazan Bayramı ne zaman, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?'' sorularına yanıt aranıyor. Üç aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir ay olması dolasıyla Bayramı geri sayıma başlandı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? takvimi İşte tüm bilgiler…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Müslüman alemi için en önemli günlerden biri olan Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. İşte Diyanet dini günler takvimi

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Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi
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