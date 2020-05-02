Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla birlikte Ramazan Bayramı tarihi merak edilmeye başlandı. Hem şehir dışındaki yakınlarını ziyarete gidecek olanlar hem de bayramı tatil fırsatı olarak görenler bayramın hangi tarihleri kapsadığını sorguluyor. Tam bu noktada ''Ramazan Bayramı ne zaman, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?'' sorularına yanıt aranıyor. Üç aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir ay olması dolasıyla 2020 Ramazan Bayramı geri sayıma başlandı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Diyanet dini günler takvimi İşte tüm bilgiler…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2020 BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Müslüman alemi için en önemli günlerden biri olan Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. İşte Diyanet dini günler takvimi