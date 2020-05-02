Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Türkiye'de ilk kez 11 Mart'ta hayatımıza giren corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı verilen mücadele sürüyor. Alınan önemli tedbirlerin ardından hızla düşen vaka sayısı sevindirirken, hafta sonları sokağa çıkma yasağı da uygulanmaya devam ediyor. Diyanet'in takvimine göre bu yıl 24 Mayıs'ta idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı da konuşulmaya başladı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü bu yıl 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü ise Arefe günü olacak.

BAYRAMDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Cumartesi günü arife, Pazar günü ise bayram olması nedeniyle bu günler sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgilerini paylaştı.

İşte detaylar;