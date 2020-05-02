Renkli poşetlerle ilgili flaş koronavirüs uyarısı: Hemen atın...

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Temel, yaptığı açıklamada, yapılan araştırmalarda koronavirüsün (Covid-19) siyah ve renkli poşetlerin yüzeyinde uzun süre canlı kalabildiğini, bu nedenle pazar ve market alışverişlerinde kullanılan poşetlerin virüs yaymaması için geri dönüştürülmemesi gerektiğini savundu.

Koronavirüsün etkisini yok etmek için ciddi önlemler alınması gerektiğini ifade eden Temel, şöyle devam etti:

"Ağırlığı 1 gram bile etmeyen bu virüs ne yazık ki tüm insanları etkisi altına almış ve evlere hapsetmiştir. Çok şükür devletimiz çok güzel önlemler almakta ve salgının etkisinin azaldığı görülmektedir. Ancak bu yeterli değildir. Koronavirüsün etkisi de bir yılı aşacak gibi görülüyor. Koronavirüs tipik olarak enfekte olmuş bir kişinin öksürüklerinden veya hapşırmalarından damlacıklar yoluyla yayıldığını hepimiz biliyoruz. Canlı koronavirüs parçacıkları, malzemeye bağlı olarak yüzeylerde 3 saat ile 7 gün boyunca hayatta kalabilmektedirler. Etrafa yayılmasını sağlayan etkilerden biri de naylon poşetlerden olduğunu söyleyebilirim."

Yapılan çalışmalarda virüsünün plastikler üzerinde canlı kalma süresinin 3 ile 9 gün kalabildiğini ortaya koyduğunu aktaran Temel, atıklardan elde edilen renkli poşetlerin atık plastiklerden elde edildiğini, atık plastiklerde hijyen olmayan yerlerden toplandığını ve oldukça fazla sayıda mikrobiyal kirlilik oluştuğunu bildirdi.

Renkli naylon poşetlerin pazar ve market alışverişlerinde kullanıldığını ifade eden Temel, şöyle devam etti:

"Bu poşetlerin yüzeyleri son derece pürüzlü olması nedeni ile koronavirüsün o pürüzlü yerlerde asıltı halinde çok daha fazla uzun süre canlı kalma ihtimali vardır. Bu şekilde virüsün bizlere bulaşma ihtimali de yüksek. Bu konuda çok ivedilikle geri dönüşümden elde edilen plastik poşetlerin bu hassas günlerde tamamen yasaklanması ve tek kullanımlık sadece beyaz renkli poşetlerin kullanımına geçilmesi gerekmektedir. Bu mümkün olmaz ise de alışveriş yapıldıktan sonra renkli naylon poşetlerin hemen atılması ve imha edilmesi gerekmektedir. Beyaz poşetlerin de kullanımları gerekli ise en az dışarıda 3 gün bekletilip daha sonra kullanılması sağlığımız için son derece önemlidir."

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