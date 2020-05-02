Yasak aşkta korkunç son! Annesi telaşla kapıyı açınca yatak odasına koştu, sonra...

İstanbul Kasımpaşa'da sevgilisinin evine giden genç adam, sevgilisinin oğlunun geldiğini duyunca 3. kattan atlamış ve ardından iddialara göre sokağa inen kadının oğlu tarafından darp edilerek öldürülmüştü. 2 yıldır tutuklu olan 20 yaşındaki Muhammet M. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda genç adam hakkında müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlenerek Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

"KOCANDAN AYRIL BENİMLE EVLEN"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede 2 yıl önce yaşanan olay şöyle anlatıldı: İstanbul Kasımpaşa'da bulunan bir meyhanede garson olarak çalışan Salih Eşiyok aynı mahallede evli ve iki çocuk annesi olan Halide E. ile ilişki yaşamaya başladı. Halide E. eşi ve çocukları evden uzaklaştıktan sonra olay günü Salih Eşiyok'u eve aldığını söyleyen genç kadın, "Salih'e kapıyı açtım birbirimize sımsıkı sarıldık. Salih yanında içki getirmişti. Bende mutfağa giderek bir şeyler hazırladım. Salih'e 'burası hoca evi alkol bardağı olmaz onu da getirmişsin' dedim. Ben ne kutlaması olduğunu anlamadığımı söyleyince bana evlenme teklifi edeceğini söyledi. İkimizin de evli olduğunu söyleyince bana boşanmam gerektiğini ve imam nikâhıyla üzerine alacağını söyledi. Ben de tamam dedim çünkü kendisini çok seviyordum." diye konuştu.

KAPI ÇALINCA PANİĞE KAPILDILAR

Çiftin evde bulunduğu sırada kapı yumruklanmaya başladı. Birden paniğe kapılan çift hemen bilgisayardan müziğin sesini açtı. Halide E. kapıda kim olduğunu sorduğunda oğlu Muhammet E.'nin geldiğini anladı. Salih Eşiyok Muhammet E.'nin kendisini görmesini istemediği için genç kadına camdan atlamayı teklif etse de ev 3'üncü katta olduğu için Halide E. genç adamın yatak odasına saklanmasını istedi. Bu sırada Muhammet E.'ye kapıyı açan Halide E. oğlunu kapıyı açtı ve içeri girdiğinde yer sofrasını gördü. Sonra yatak odasına gitti kapının kilitli olduğunu gördü ardından mutfağa geçti. Burada Muhammet'e Salih'i sevdiğini söyleyen genç kadın ona sakın bir şey yapmamasını istedi.

3. KATTAN AŞAĞI ATLADI

Anne Hatice E. oğlu Muhammet'in evde birisinin olduğunu bildiğini ancak bu kişinin Salih Eşiyok olduğunu bilmediğini ifade etti. Hatice E., Muhammet yatak odasına doğru yöneldi içeri girip baktı kimseyi göremedi. Oğlum ne arıyorsun kimse yok dedim sonra camdan bakarak atlamış dedi. Camdan aşağı baktığımda Salih yerde yatıyordu. Muhammed'le birlikte aşağıya indik. Oğlum Salih'i uyandırmaya çalıştı. Salih'i omuzlarından sıkarak uyan hesaplaşacağız dedi. Bu arada Muhammet leğene su doldurup Salih'in üzerine su döktü. Yukarı çıkıp telefonu aldım ambulansı ve polisi aradım. Daha sonra Esra'yı aradım. Esra'ya Salih'in bana geldiğini camdan atlayıp yaralandığını ölmek üzere olduğunu söyledim. Telefonu Esra'nın eşi Hasan aldı ve ona olayı anlattım. O sırada Muhammet arkasını dönüp onlarımı arıyorsun diyerek bana vurdu. Daha sonra kendimi kaybettim bu arada oğlumda uzaklaşmıştı." dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkan Muhammet E. Salih Eşiyok ile evde hiç karşılaşmadığını, camdan aşağı baktığında yerde hareketsiz yattığını söyledi. Daha sonra annesi ile birlikte aşağı inerek Salih Eşiyok'u kendisine getirmeye çalıştığını belirten genç adam maktulü darp etmediğini belirti.

MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYOR

Muhammet E.'nin tutuklu olarak yargılandığı davada 'kasten öldürme' suçlamasından müebbet hapsi talep ediliyor. Mahkeme Muhammet E.'nin tutukluluğuna devam edilmesine, tanıkların dinlenmesi ve adli tıp raporunun incelenmesi için duruşmaya önümüzdeki günlerde devam edecek.

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