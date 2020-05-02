Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında sinema ve tiyatroların çalışma faaliyetleri durduruldu. Sosyal alanlarda virüsün hızla yayılma durumunda ötürü kapanan bazı kurum ve kuruluşların açılış tarihi merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçici süre durdurulan sinema ve tiyatroların açılış tarihi ise merak konusu oldu. Birçok sinema, tiyatro programları iptal edilmiş ya da ileri tarihe ertelenmişti. Peki 2020 Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Sinema ve tiyatrolar bu ay açılır mı?

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "corona virüs tedbirleri" konulu ek bir genelgeyle sinema, tiyatro gibi merkezlerin faaliyetlerinin geçici süre durdurulması kararı alınmıştı. Mart ayından itibaren kapalı olan sinema ve tiyatroların açılacağı tarih henüz belli olmadı. Güncel bilgi gelince haberimize eklenecektir.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Coronavirüs Tedbirleri" konulu genelge yayınlamıştı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu.