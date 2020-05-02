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Sokağa çıkma yasağı : 2 Cumartesi bugün kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

Bugün kargolar çalışıyor mu? Corona virüsü salgını başladığından bu yana kargolar ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2 2020 Cumartesi günü sabah saatleri itibarıyla 'bugün kargolar çalışıyor mu' en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu için 2 Mayıs ve '2 Mayıs kargolar açık mı' sorusunun yanıtı, gönderisi olan müşteriler için merak konusu oldu. Peki, bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte, kargo çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 2.5.2020 08:25 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 08:25 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı kargo çalışma saatleri: 2 Mayıs Cumartesi bugün kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?

KOVİD-19 önlemleri çerçevesinde 31 ilde her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kargolar çalışıyor mu sorusu birçok vatandaş için merak konusu olmuştu. Sonrasında kargo şirketleri için sokağa çıkma yasağında muafiyet getirilmişti. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağının 1 'a denk gelmesi nedeniyle, '1 Mayıs kargolar çalışıyor mu' binlerce gönderi sahibi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu ve bugün nasıl düzenlendi? Haberimizde, Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve MNG kargo çalışma saatleri yer almaktadır.

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Sokağa çıkma yasağı kargo çalışma saatleri: 2 Mayıs Cumartesi bugün kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı?
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