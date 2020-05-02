Son dakika haberi: Berberler ne zaman açılacak, İçişleri Bakanlığı tarih açıkladı mı? Kuaförler ve berberler açılacak mı? İşte son durum

Başkan Erdoğan'ın sosyal hayatta normalleşmenin sinyalini verdiği açıklamalarının ardından kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusunun cevabı da son günlerin en çok araştırılan konuları arasında öne çıkmaya başladı. Herkesin bildiği gibi, güzellik salonları, kuaförler ve berberler, koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ileri bir tarihe kadar kapatılmıştı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı normalleşme açıklamasının ardından ise 'Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin çalışma kısıtlamalarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası gerçekleşecek. Corona virüsü tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte berberler, güzellik salonları ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek. Normalleşme süreci kapsamında bununla ilgili de çeşitli tarihler ve senaryolar mevcut.

Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Mayıs ayında açılacak mı? İşte, konuya dair son dakika gelişmeleri...