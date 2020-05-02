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haberi: Berberler ne zaman açılacak, İçişleri Bakanlığı tarih açıkladı mı? Kuaförler ve berberler açılacak mı? İşte son durum

haberleri... Corona virüsü ile mücadele kapsamında kuaförler, güzellik salonları ve berberler gibi çeşitli iş yerlerinin faaliyetleri bir ay önce geçici bir süreliğine durdurulmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile fiziksel teması sona erdirmek için kuaför, güzellik salonu ve berberlerin ikinci bir tarihe kadar kapatıldığını resmen açıklamıştı. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala da 'Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak, açılış tarihi belli mi?' sorularının yanıtı ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere, Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal hayatta normalleşmenin sinyali verilmişti. Peki, kuaförler, güzellik salonları ve berberler ne zaman açılacak? Bu ay açılacak mı, açılma tarihi belli oldu mu? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 11:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Berberler ne zaman açılacak, İçişleri Bakanlığı tarih açıkladı mı? Kuaförler ve berberler açılacak mı? İşte son durum

Başkan Erdoğan'ın sosyal hayatta normalleşmenin sinyalini verdiği açıklamalarının ardından kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusunun cevabı da son günlerin en çok araştırılan konuları arasında öne çıkmaya başladı. Herkesin bildiği gibi, güzellik salonları, kuaförler ve berberler, koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ileri bir tarihe kadar kapatılmıştı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı normalleşme açıklamasının ardından ise 'Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin çalışma kısıtlamalarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası gerçekleşecek. Corona virüsü tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte berberler, güzellik salonları ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek. Normalleşme süreci kapsamında bununla ilgili de çeşitli tarihler ve senaryolar mevcut.

Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Mayıs ayında açılacak mı? İşte, konuya dair gelişmeleri...

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Son dakika haberi: Berberler ne zaman açılacak, İçişleri Bakanlığı tarih açıkladı mı? Kuaförler ve berberler açılacak mı? İşte son durum
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