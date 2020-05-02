Son dakika: Normalleşmenin ilk adımı AVM’lerle başlayacak! AVM’ler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal hayatta normalleşmenin sinyalini verdiği açıklamalarının ardından '' AVM'ler ne zaman açılacak, bu ay açılıyor mu?'' sorusu gündemde yer edindi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında mart ayında kapatılan alışveriş merkezlerinin mayıs ayında açılması öngörülüyor. Alışveriş merkezlerinin yeniden faaliyete başlamasıyla ilgili Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş'tan çarpıcı açıklamalar yer aldı. Normalleşmede kapsamında AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler açılıyor mu? Alışveriş merkezleri Mayıs ayında açılacak mı?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK? NORMALLEŞMENİN İLK ADIMI AVM'LERLE BAŞLIYOR!

Corona virüsü ile mücadele kapsamında AVM'lerin faaliyetleri bir ay önce geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, bilim kurulunun kararı ve gelen talepler doğrultusunda yakın zamanda AVM'lerin kademeli olarak açılacağını duyurdu. Buna göre; AVM'ler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Sorularının yanıtları belli oldu. İşte konuya yönelik son dakika gelişmeleri…