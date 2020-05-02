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: Normalleşmenin ilk adımı ’lerle başlayacak! AVM’ler ne zaman açılacak?

Türkiye'de corona virüsü salgınıyla mücadelede hayatın normalleşmesi için planlamalar yapılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından mart ayının ikinci haftasında kapatılan ’lerin açılış tarihiyle ilgili açıklaması yapıldı. Alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş merkezlerinin açılış tarihini merak eden vatandaşlar uygulamanın ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Uygulamanın açılış tarihine ilişkin Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş konuya yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Aradan geçen 1 aylık süreç sonunda ise AVM'lerin Ramazan Bayramı öncesinde veya sonrasında kademeli açılması gündemde yer edindi. Buna göre AVM’ler ne zaman açılacak? Koronavirüsü salgınında normalleşmenin ilk adımı AVM’ler açılıyor mu?

Giriş Tarihi: 2.5.2020 15:34 ABONE OL
Son dakika: Normalleşmenin ilk adımı AVM’lerle başlayacak! AVM’ler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal hayatta normalleşmenin sinyalini verdiği açıklamalarının ardından '' 'ler ne zaman açılacak, bu ay açılıyor mu?'' sorusu gündemde yer edindi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında mart ayında kapatılan alışveriş merkezlerinin mayıs ayında açılması öngörülüyor. Alışveriş merkezlerinin yeniden faaliyete başlamasıyla ilgili Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş'tan çarpıcı açıklamalar yer aldı. Normalleşmede kapsamında AVM'ler ne zaman açılacak? ? Alışveriş merkezleri Mayıs ayında açılacak mı?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK? NORMALLEŞMENİN İLK ADIMI AVM'LERLE BAŞLIYOR!

Corona virüsü ile mücadele kapsamında AVM'lerin faaliyetleri bir ay önce geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, bilim kurulunun kararı ve gelen talepler doğrultusunda yakın zamanda AVM'lerin kademeli olarak açılacağını duyurdu. Buna göre; AVM'ler ne zaman açılacak, hangi tarihte? Sorularının yanıtları belli oldu. İşte konuya yönelik gelişmeleri…

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Son dakika: Normalleşmenin ilk adımı AVM’lerle başlayacak! AVM’ler ne zaman açılacak?
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