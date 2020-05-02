Üvey babasını pompalıyla vurdu

Antalya'da önceki gün saat 22.30
sıralarında Konyaaltı
ilçesinde O.B. isimli
genç, üvey babası
S.E.'nin evine geldi.
İddiaya göre O.B. ile S.E.
arasında bilinmeyen bir
nedenden dolayı tartışma
çıktı. Tartışmanın büyümesi
üzerine O.B. eline
aldığı pompalı tüfekle bir
el ateş etti. Kasığından
vurulan S.E., kanlar içinde
yere yığıldı. Bu sırada
olaya şahit olan O.B.'nin
annesi, "Ambulans çağırın"
diyerek çevredekilerden
yardım
istedi. İhbarın ardından
olay yerine çok sayıda polis
ekibi sevk edildi. Kısa süre
sonra eve gelen sağlık ekipleri,
ilk müdahalede bulunduğu
yaralı adamı ambulansla
özel bir hastaneye
kaldırdı. Polis ekiplerine
teslim olan O.B. ise gözaltına
alınarak polis merkezine
götürüldü. O. B.'nin emniyetteki
ifadesinde, S. E.'yi
annesine küfür ettiği için
vurduğunu söylediği öğrenildi.
Yine ekipler, O.B.'nin
annesi S.A.'yı ifadesini
almak için karakola götürdü.
Yaralı S.E.'nin hayati
tehlikesinin bulunduğu
belirtildi.