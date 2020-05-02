Üvey babasını pompalıyla vurdu

Antalya'da önceki gün saat 22.30sıralarında Konyaaltıilçesinde O.B. isimligenç, üvey babasıS.E.'nin evine geldi.İddiaya göre O.B. ile S.E.arasında bilinmeyen birnedenden dolayı tartışmaçıktı. Tartışmanın büyümesiüzerine O.B. elinealdığı pompalı tüfekle birel ateş etti. Kasığındanvurulan S.E., kanlar içindeyere yığıldı. Bu sıradaolaya şahit olan O.B.'ninannesi, "Ambulans çağırın"diyerek çevredekilerdenyardımistedi. İhbarın ardındanolay yerine çok sayıda polisekibi sevk edildi. Kısa süresonra eve gelen sağlık ekipleri,ilk müdahalede bulunduğuyaralı adamı ambulanslaözel bir hastaneyekaldırdı. Polis ekiplerineteslim olan O.B. ise gözaltınaalınarak polis merkezinegötürüldü. O. B.'nin emniyettekiifadesinde, S. E.'yiannesine küfür ettiği içinvurduğunu söylediği öğrenildi.Yine ekipler, O.B.'ninannesi S.A.'yı ifadesinialmak için karakola götürdü.Yaralı S.E.'nin hayatitehlikesinin bulunduğubelirtildi.