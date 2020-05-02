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Üvey babasını pompalıyla vurdu

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Üvey babasını pompalıyla vurdu
Antalya'da önceki gün saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde O.B. isimli genç, üvey babası S.E.'nin evine geldi. İddiaya göre O.B. ile S.E. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.B. eline aldığı pompalı tüfekle bir el ateş etti. Kasığından vurulan S.E., kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada olaya şahit olan O.B.'nin annesi, "Ambulans çağırın" diyerek çevredekilerden yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu yaralı adamı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerine teslim olan O.B. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. O. B.'nin emniyetteki ifadesinde, S. E.'yi annesine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Yine ekipler, O.B.'nin annesi S.A.'yı ifadesini almak için karakola götürdü. Yaralı S.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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Üvey babasını pompalıyla vurdu
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