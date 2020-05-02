Vicdansızlığın bu kadarına pes

Adana'da hiçbir geliri olmayan ve kızı ile birlikte yaşayan Muazzez Kuyaş'ı (76) arayan bir hayırsever, fitresini vermek istediğini söyledi. Kısıtlı olmasına rağmen evden çıkan Kuyaş, hayırseverden aldığı 400 TL ile evinin yolunu tuttu. Bu sırada yanına yaklaşan kapkaççı yaşlı kadının içinde cep telefonu ve parası bulunan el çantasını alıp kaçtı. Kuyaş'ın yardım çığlıklarına koşan çevredeki vatandaşlar hemen polisi aradı. Talihsiz kadın, "Sokağa çıkmam yasak olmasına rağmen mecbur çıktım. Fitre parasını aldıktan sonra sevinçle evime giderken, arkamdan gelen kişi elimdeki çantamı alıp kaçtı. Ben şimdi ne yapacağım. Bu mübarek günde böyle vicdansızlık olur mu? Paramı çalan geri getirsin, ihtiyacım var" dedi.