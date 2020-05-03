3 kadının trafikte saldırıya uğradığı olayda flaş gelişme!

Mersin'in Mezitli ilçesinde, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen, 3 kadının trafikte uğradığı sopalı saldırıyla ilgili tarafların, birbirilerinden şikayetçi oldukları ortaya çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren baba ve kızı ile sopayla dövülen kadınlar, polise verdikleri ifadede, karşılıklı 'küfür' iddialarında bulundu.

Olay, 28 Nisan günü saat 16.30 sıralarında, Yeni Mahalle İnönü Bulvarı Kale kavşağında meydana geldi. Estetisyen Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., trafikte baba ile kızının sopalı saldırısına uğradı. Olayın ardından 3 kadın, polise giderek, kendilerine saldıran baba- kızdan şikayetçi oldu. Olay yerindeki mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, araç plakasından baba ile kızının Ali G. ve Fehime G. olduğunu belirledi. Yeri tespit edilen baba- kız, polis merkezine getirildi.



Hilal K.

'KİME ÇATTIĞINIZI BİLMİYORSUNUZ' DEMİŞLER

Tarafların emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan kadınların bulunduğu aracı kullanan Feride K.'nin, "Ben aracımla seyir halindeyken, sağa dönüş yapmak için sinyal verdim. Önümde emniyet şeridinde bulunan araç beni görünce yol verdi. Dar yolda ilerlerken aynı araç beni sıkıştırdı. Ben sağa yanaştım, o araç da geçti. Bu sırada ben de kornaya bastım. Araçta bulunan kadın, pencereden bize el hareketi yaptı. Dilara da 'Ne yapıyorsun, terbiyesiz' diye bağırdı. Işıklarda durduğum sırada aynı araçtaki kadın, aşağı inerek, kapımı zorladı. Bunun üzerine arka koltukta oturan Dilara, aşağı indi. Bu sırada kadın, Dilara'nın saçlarını çekmeye başladı. Hilal de aşağı ayırmak için indi sonrasında da ben indim. Tam o sırada elinde sopayla gelen kişi, önce Dilara'nın başına, Hilal'in koluna benim de sırtıma vurdu. Hatta olay sırasında bize, 'Sizler kime çattığınızı bilmiyorsunuz' dediler. Ben kimseyi tehdit etmedim. Kimseye vurmadım. Bize saldıran kişilerden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.



Feride K.

'SOPAYLA BAŞIMA VURDU'

Dilara K. ise polisteki ifadesinde, "Aracın yanına gelen kadın, benim kapımı da zorladı. Ben açıp aşağı indiğimde saçımı çekti. Ben de onun saçını çektim. Bu sırada ayırmaya Hilal de indi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Bir kişi elinde sopayla benim başıma vurdu. Feride ve Hilal'e de vurdu. Şikayetçiyim" dedi.

Hilal K.'nin ise "Ben ayırmak için indim. Kadın, Dilara'nın saçlarını çekiyordu. Ben de kolunu tuttum. O sırada bir erkek geldi ve elindeki sopayla bize vurdu. Sonra da araçlarına binip olay yerinden ayrıldılar" dediği öğrenildi.

'BABAMIN AMACI DARP DEĞİL BENİ KURTARMAKTI'

Babası ile birlikte saldırıyı gerçekleştiren Fehime G. ise emniyetteki ifadesinde, şunları kaydetti:



"Babam Ali G. ile birlikte araçla ışıklarda beklerken bir araç önümüze geçerek şeridimize girdi. Işık yanmasına rağmen geçmeyince babam, kornaya bastı ve el hareketi yaparak ilerlemelerini istedi. Bu sırada araç içerisinde bulunan 3 kadın, el işareti yaparak bir şeyler söyledi. Ne söylediklerini anlayamadık. Biz yolumuza devam ettik. Tekrar ışıklarda durduğumuzda bu araç tekrar yanımıza yaklaştı. İçlerinden biri bana küfretti. Bunun üzerine babama 'Bunlar neden küfrediyorlar?' dedim. Babam da 'Boşver kızım, bulaşma' dedi. Ancak ben neden küfrettiklerini öğrenmek için araçtan aşağı indim. Aracın yanına gittiğimde de neden küfrettiklerini sordum. Bu sırada aşağı inen bir kadın, saçımı çekti. Diğer kadın da kollarımı çizdi. Aracı kullanan kadın da bana vurmak için geldiği sırada babam, beni ellerinden kurtardı. O an şoktaydım. Babamın vurduğunu görmedim. Sonra aracımıza binerek ayrıldık ve evimizin orada bulunan sağlık ocağına giderek kolumdaki çizikleri gösterdik. Bu sırada babamın bana almış olduğu 14 ayar altın bilekliğin olmadığını gördüm. Sonra olay yerine gittik ancak bulamadık. Bu kişilerin almış olabileceğinden şüpheleniyorum. Babamın maksadı bu kadınları darbetmek değil beni kurtarmaktı. Bu kişilerden şikayetçiyim."

'TAHTAYLA HEPSİNE BİRER KEZ VURDUM'

Kadınlara sopayla vuran Ali G.'nin ise "Işıklarda beklerken araç önümüze girdi. Işık yanmasına rağmen de geçmeyince ben kornaya bastım. Bu sırada araç içerisinde bulunan 3 kadın bize el hareketi yaparak bir şeyler söylediler. Ne söylediklerini duymadım. Sonra yolumuza devam ettim. Bir sonraki ışıklarda durduğumuzda ise yanımıza yaklaşan bu araçtaki kadınlar bize küfretmeye başladılar. Bunun üzerine kızım 'Baba bunlar bize neden küfrediyorlar? Ben aşağı inip soracağım' dedi. Ben de inmemesini söyledim. Ancak aşağı indi. Bu sırada ışık yandı. Ben aracımı sağa çekip aşağı indiğimde kızımın bağırma sesini duydum. Baktığımda kadınlardan birinin, kızımın saçını çekip, boğazını sıktığını, diğerinin de kolunu tuttuğunu gördüm. Bunun üzerine araçta bulunan tahtayı aldım. Tam bu sırada aracı kullanan kadının da kızıma vurmak için hamle yaptığını görünce elimdeki tahtayla hepsine birer kere vurdum. Daha sonra da aracımıza binerek olay yerinden ayrıldık. Kızıma aldığım bilekliğin de olmadığını gördük. Olay yerinde de bulamadık. Bunların almış olabileceğinden şüpheleniyoruz. Kendilerinden şikayetçiyiz" dediği öğrenildi.

Taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.