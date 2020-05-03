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3. kattan düşen çocuk, portakal ağacına takıldı

'nın Manavgat ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonunda oynarken balkon korkuluklarının arasından aşağıya düşen 1 yaşındaki çocuk, yaralandı. Portakal ağaçlarının dallarına takılarak hızı yavaşlayan ve toprak zemine düşen çocuk hastanede tedavi altına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.5.2020 22:52 ABONE OL
3. kattan düşen çocuk, portakal ağacına takıldı

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi 6511 sokakta 3 katlı bir apartmanın son katında oturan Gani, Fatma T. çiftinin çocukları 1 yaşındaki Yavuz Selim T., Fransız Balkon tabir edilen balkonun korkuluklarının arasından önce bahçedeki portakal ağacına çarptıktan sonrada toprak zemine düşerek yaralandı.

Ailesi tarafından özel bir hastaneye götürülen küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun durumunun iyi olduğu, 24 saat gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

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3. kattan düşen çocuk, portakal ağacına takıldı
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