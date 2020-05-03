Acil hasta için gelen ambulans helikoptere iniş izni vermediler

Samsun'da acil hastaneye gitmesi gereken kalp hastası bir kişi için ambulans istendi. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribot çalışmadığından ambulans helikopter talep edildi. Sağlık Bakanlığı 112 acil ambulans helikopteri hastayı almak için Samsun'dan havalandı. Altınkaya Mahallesi'ne giden helikopter bir tarlaya inip hastayı almak istedi. Ancak helikopterin ineceği yere toplanan tarla sahipleri el hareketleri ile ambulans helikopterin inmesine engel oldu. Pilot, helikopter ile tarlanın etrafından 10 tur atmak zorunda kaldı. Helikopter hastayı alamadan Samsun'a dönmek zorunda kaldı. Hasta için Sinop'tan kara ambulansının sevk edileceği öğrenildi.