Akdeniz'de üst üste depremler! AFAD 4.6 şiddetindeki sarsıntıyı açıkladı: SON DEPREMLER LİSTESİ

Dün gerçekleşen 6.3 şiddetindeki depremin merkez üssünün Akdeniz'deki Girit Adası olduğu açıklanırken kara parçası olarak depremin olduğu yere en yakın bölgemizin Datça ilçesi olduğu da ifade edildi. AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre sabah saatlerinde 4.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin İzmir, Muğla, Datça, Dalaman, Bodrum gibi bölgelerde de hissedildiği belirtildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN