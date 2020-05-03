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'de üst üste depremler! 4.6 şiddetindeki sarsıntıyı açıkladı: SON DEPREMLER LİSTESİ

Dün 6.3 şiddetindeki depremle sarsılan 'de üst üste depremler oluyor! Son dakika gelişmesine göre az önce de 4.6 şiddetinde bir meydana geldi. Depremin saati 08:54 olarak açıklanırken derinlik de 7.40 km olarak ifade edildi. Dün öğle saatlerinde gerçekleşen 6.3 şiddetindeki depremden sonra Akdeniz'de peş peşe artçı sarsıntılar oldu. İzmir, Aydın, , Bodrum bölgelerinde de hissedildi. İşte son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 09:32 ABONE OL
Akdeniz'de üst üste depremler! AFAD 4.6 şiddetindeki sarsıntıyı açıkladı: SON DEPREMLER LİSTESİ

Dün gerçekleşen 6.3 şiddetindeki depremin merkez üssünün Akdeniz'deki Girit Adası olduğu açıklanırken kara parçası olarak depremin olduğu yere en yakın bölgemizin Datça ilçesi olduğu da ifade edildi. AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre sabah saatlerinde 4.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Depremin İzmir, Muğla, Datça, Dalaman, Bodrum gibi bölgelerde de hissedildiği belirtildi.

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Akdeniz'de üst üste depremler! AFAD 4.6 şiddetindeki sarsıntıyı açıkladı: SON DEPREMLER LİSTESİ
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