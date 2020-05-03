Aşeren hamile kadına Vali’den karpuz izni

ANTALYA'DA hamile olan Cansu Akdemir Tümer isimli kadın, sosyal medyada Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek bir yardım talebinde bulundu. "Ya Allah aşkına sokağa çıkma yasağı yapıyorsunuz, kendim başta olmak üzere diğer hamile kadınlar ne yapsın? Aşerilen şeylere ulaşamıyoruz bu durum gerçekten çok kötü! Hormonlarım zaten tavan valla ağlıcam artık" diye yazdı. Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, hamile kadınla iletişime geçilerek, eşine karpuz alması için 2 saatlik özel izin verildi. Tümer'in eşi, sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden karpuz alarak evine geri döndü. Talebi karşılanan Cansu Akdemir Tümer, "Sayın valim başta olmak üzere size ve tüm çalışanlarınıza yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Şöyle bir zaman diliminde asla hakkınızı ödeyemem. Allah hepinizden razı olsun" diye teşekkür etti.