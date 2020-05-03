Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık bebeğinin boğazına bıçak dayayıp...

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesinde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan E.Ş., çocuğunu görmek amacıyla 1054 Sokakta oturan nikahsız yaşadığı R.A.Ç.nin (19) evine geldi. E.Ş., evin önüne gelen R.A.Ç.nin kucağındaki 4 aylık erkek bebek D.Ç.yi zorla aldı ve sokak ortasında darbetti. Ardından eşinin kucağından zorla aldığı bebeği ile uzaklaşmaya çalışan E:Ş., olaya tanık olan mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis tarafından durduruldu. Sağlık ekibi de olay yerine geldi.