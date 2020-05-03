Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Davetliler düğüne fotoğraflarıyla katıldı

Davetliler düğüne fotoğraflarıyla katıldı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Davetliler düğüne fotoğraflarıyla katıldı
Küresel salgın nedeniyle dünyanın düzeni değişti. Bu durumu gözler önüne seren bir olay da ABD'de yaşandı. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı Kaliforniya'da yaşayan Parris Khachi ve Emily Manashi isimli çifti, ilginç bir düğüne imza attı. Kilisede gerçekleşen törende düğüne katılacak olan kişilerin fotoğrafları sandalyelere yerleştirdi. Sadece yakın ailelerden çok az sayıda kişinin bulunduğu düğün, sanki salon davetlilerle doluymuş gibi gerçekleşti. Düğün fotoğrafçısı da bu sıra dışı anı ölümsüzleştirdi. DIŞ HABERLER
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Davetliler düğüne fotoğraflarıyla katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA