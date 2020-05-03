Davetliler düğüne fotoğraflarıyla katıldı

Küresel salgın nedeniyle dünyanın düzeni değişti. Bu durumu gözler önüne seren bir olay da ABD'de yaşandı. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı Kaliforniya'da yaşayan Parris Khachi ve Emily Manashi isimli çifti, ilginç bir düğüne imza attı. Kilisede gerçekleşen törende düğüne katılacak olan kişilerin fotoğrafları sandalyelere yerleştirdi. Sadece yakın ailelerden çok az sayıda kişinin bulunduğu düğün, sanki salon davetlilerle doluymuş gibi gerçekleşti. Düğün fotoğrafçısı da bu sıra dışı anı ölümsüzleştirdi. DIŞ HABERLER