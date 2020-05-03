Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri EBA asistan yanıtsız soru bırakmayacak

asistan yanıtsız soru bırakmayacak

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
EBA asistan yanıtsız soru bırakmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerin yönelttiği soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmeti başlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu çalışma aslında ülkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. Merak ettikleri her soruyu arkadaşlarıyla konuşur gibi bota yazacak ve bot, gelişmiş doğal dil işleme teknoloji sayesinde bu soruları hızla anlayıp Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerimizden çektiği verilerle doğru cevapları anında verebilecek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
EBA asistan yanıtsız soru bırakmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA