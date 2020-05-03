EBA asistan yanıtsız soru bırakmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin ve velilerin yönelttiği soruların anlık cevaplanabilmesi için Türk mühendisler tarafından geliştirilen yapay zekaya sahip "EBA Asistan" hizmeti başlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu çalışma aslında ülkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduğunu gözler önüne seriyor. Merak ettikleri her soruyu arkadaşlarıyla konuşur gibi bota yazacak ve bot, gelişmiş doğal dil işleme teknoloji sayesinde bu soruları hızla anlayıp Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerimizden çektiği verilerle doğru cevapları anında verebilecek" dedi.