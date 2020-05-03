En özel anneler günü!

Anneler günü bu yıl tüm dünyada koronavirüs salgınının gölgesinde kutlanırken, Türkiye bir ilke imza atacak. Avrupa'nın 8 Mayıs'ta kutladığı Anneler Günü, Türkiye'de başlatılan kampanya ile ilk kez haftaya yayılacak. Kampanya çalışmalarını yürüten Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, 10 Mayıs'ın sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldiğini anımsatarak, "Anne sevgisini 365 güne, anneler günü kutlamasını bir haftaya yayalım" kampanyasını bugün kamuoyu ile paylaşacağız. Bu aynı zamanda zor durumdaki çiçekçi esnafımıza da destek olacak. Diyoruz ki, gelin Pazar günü değil bir hafta boyunca annelerimizin yanında olalım. Hediyelerini alıp, kurallara uyarak ziyaretlerimizi yapalım. Anneler günü kampanyası büyük bir dayanışmanın da örneği olacak" diye konuştu. Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen de Ankara'da anneler günü için 20 TIR çiçek getirildiğini belirtti. Salgınla mücadele kapsamında devam eden kısıtlamalar nedeniyle alışveriş merkezleri, mağazalar kapalıyken çiçekçiler açık olacak. Avrupa ülkelerinin de 8 Mayıs'ta kutladığı Anneler Günü Türkiye'de haftaya yayılmış olacak.