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Ev sahibinden hırsıza sopayla dayak!

Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda mahalleye dadanan hırsızlık çetesi üyelerinden biri, ev sahibine suçüstü yakalandı. Ev sahibi, yakaladığı hırsıza sopayla dayak attı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.5.2020 09:27 ABONE OL
Ev sahibinden hırsıza sopayla dayak!

Olay, Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar mahalledeki gecekonduların kapılarına dadandı. Mahalleye gelen 3 hırsız 2 gecekondunun kapısını çaldı. Geçtiğimiz aylarda mahalleye gelen hırsızlardan biri bu kez bir gecekondunun depo olarak kullanılan kısmına girdi.

Tam bu sırada ev sahibi Remzi Ö. hırsızı fark etti. Hırsızı suçüstü yakalayan ev sahibi elindeki sopayla döverek mahalleden uzaklaştırdı. Dün gecede aynı hırsızlar mahalleye geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına da aldırış etmeyen hırsızlar Remzi Ö.'nün evinin girişinde bulunan demir bahçe kapısını sökerek mahalleden kaçtı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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Ev sahibinden hırsıza sopayla dayak!
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