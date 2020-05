Evlenecek çiftler bunalıma girdi

Bursa'da düğün hikayeleri çeken videographer, Meltem Say koronavirüs sebebiyle çekimlerini stüdyoya çevirdiği evinin bahçesinde gerçekleştiriyor. Düğün organizasyonlarının büyük bir kısmının 2021'e ertelendiğini belirten Say, bu süre zarfında bunalıma giren bazı adayların ayrıldığını büyük bir kısmınında düğün organizasyonlarındaki oturma düzeni, çifte telli ve halay oyunlarındaki düzenleme belirsizlikleri yüzünden bunalımda olduğunu söyledi. Say, "Maalesef bu süreçte çiftlerimiz demoralize olmuş durumdalar. Bizde bu kötü günleri en kısa sürede atlatacağımızı düşünerek onlara moral vermeye çalışıyoruz" dedi. İHA