Gümrük kapısında 2 milyon tıbbi malzeme ele geçirildi

İSTANBUL Muratbey Gümrük Sahası'ndaki operasyonda, yurt dışına çıkarılmak istenilen 2 milyon 78 bin 200 adet tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi. Bir TIR'ın dorsesinde, beyan edilen ev eşyası yerine yurt dışına çıkarılması Bakanlığın ön iznine bağlı olmasına karşın ilgili firma tarafından herhangi bir izin belgesi sunulmayan tıbbi koruyucu ekipman olduğu belirlendi. 760 bini cerrahi maske, 1 milyon 310 bini eldiven ve 8 bin 200'ü tulum olmak üzere toplam 2 milyon 78 bin 200 adet tıbbi koruyucu malzemeye el konuldu. AA