Hemşireye kapkaç şoku

Konya'da görev yaptığı hastaneden çıktıktan sonra evine giden 21 yaşındaki hemşirenin yanına çakmak isteme bahanesiyle gelen iki kişi, genç sağlıkçının çantasını kapkaç yönetimiyle alıp kaçtı. Polis, iki zanlıyı inşaatta çantayı boşaltırken yakaladı. Özel bir hastanede görev yapan 21 yaşındaki hemşire A.P. (21) önceki akşam saat 22.00'de çalıştığı işyerinden çıkıp evinin bulunduğu Meram İlçesi Melikşah mahallesine geldi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı kentte, yalnız başına sokakta yürüyen hemşirenin yanına çakmak isteme bahanesiyle gelen iki şüpheli, hızla genç kadının kolundaki çantayı alıp kaçtı. Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen hemşire cep telefonuyla hemen polise ihbarda bulundu.İhbarla harekete geçen polis, kısa sürede olayın yaşandığı mahalleyi çembere aldı. Ekipler, olay yerine 500 metre uzaklıktaki bir inşaatta Suriye uyruklu H.H.'yi (15) çantanın içini boşaltırken yakaladı. Zanlının ifadesi doğrultusunda polis gelince kaçan 17 yaşındaki K.S. de evinde yakalandı. Hırsızlık ve yağma suçlarından 10'dan fazla suç kaydı bulunan K.S. ile Suriye uyruklu H.H. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.