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3 Mayıs önerileri: 10. günü en güzel, kolay ve farklı iftar menüleri - Bugün ne pişirsem?

Ramazan ayının gelmesi ile beraber kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirmeye çalışırken öte yandan iftar sofrası için de menü arayışına çıkarak "Bugün ne pişirsem?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. On bir ayın sultanı ramazanın gelişi ile beraber akşam yemeği masaları daha da özeniliyor. Ramazan ayının 10. Gününde doyurucu ve birbirinden lezzetli iftar menüsünü hazırlayabilmek için şimdiden araştırmalar başladı. Uzmanlara göre; bol su kaybettiğimiz bu günlerde menülerin olmazsa olmazı sıcacık çorba ve sulu yemekler olarak öneriliyor. Bu ayda sahurda ve iftarda kişilerin yedikleri besinlere dikkat etmesi büyük önem arz ediyor. Peki, 10. önerileri nelerdir? Bugün ne pişirsem? İşte en güzel, farklı, pratik iftar menüsü önerileri…

Giriş Tarihi: 3.5.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 13:16 ABONE OL
3 Mayıs İftar Menüsü önerileri: Ramazan ayı 10. günü en güzel, kolay ve farklı iftar menüleri - Bugün ne pişirsem?

Ramazan ayının gelmesi ile beraber birçok vatandaş özellikle de öğle saatlerinden itibaren en güzel, farklı ve kolay önerileri şeklindeki araştırmalarını internet aracılığı ile gerçekleştirirken öte yandan "Bugün ne pişirsem?" sorusu da yanıt arıyor. Özellikle bu ayda kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar akşam yemeği sofralarını daha bir özenle hazırlamaya devam ediyor. Uzmanlar ise bu günlerde vatandaşların mutlaka sıvı tüketimini arttırmasını ve bu nedenle iftarda yapılan menülerde mutlaka çorbanın bulunması gerektiğini her fırsatta hatırlatıyor. Buna göre; Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde en güzel ve lezzetli içeriğimizi sizler için derledik. Peki, Bugün ne pişirsem? iftar menüsü önerileri neler? İşte en güzel, lezzetli ve kolay iftar menüsü önerileri!

RAMAZAN 10. GÜN İFTAR MENÜSÜ ÖNERİLERİ: BUGÜN NE PİŞİRSEM?

Oruç tutan bünyemiz gün içerisinde susuz kaldığı için iftar ve sahur arası tüketilecek olan besinlere dikkat etmek gerekiyor. Peki hem sağlıklı hem doyurucu iftar menüsü nasıl hazırlanır? İftara ne pişirsem? Bugün ne pişirsem? İşte 10. gün iftar menüsü tarifleri

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3 Mayıs İftar Menüsü önerileri: Ramazan ayı 10. günü en güzel, kolay ve farklı iftar menüleri - Bugün ne pişirsem?
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