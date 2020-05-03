Kablo fareleri, film gibi operasyonla yakalandı

İstanbul'da çeşitli ilçelerde girdikleri iş yerlerinden, cep telefonundan pantolona, aküden oto lastiğine ne buldularsa çalıp götüren hırsızlar Atatürk Havalimanı'nda (AHL) yapımı devam eden pandemi hastanesinin şantiyesinden bakır kablo çalarken suçüstü yakalandı. Hırsızlık Masası polisini gören ekipler hızla olay yerinden kaçmaya çalışınca filmleri aratmayan kovalamaca başladı. Ekipler, araca çarpa çarpa durdurup etkisiz hale getirdi. 6 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin 13 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı tespit edildi. 6 hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ve kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.Küçükçekmece, Sultangazi, Bakırköy, Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Güngören ilçelerinde meydana gelen iş yeri hırsızlığı olaylarında yaklaşık 300 bin liralık malzeme kapalı kasa bir araçla çalındı. Şüpheliler, Güngören'de girdikleri tekstil atölyesinden 20 çuval akrilik iplik ve 6 koli sakal iplik çaldı. Bağcılar'daki tekstil atölyesinden, 2 bin 560 adet erkek pantolonu çaldı. Başka bir iş yerinden 350 karton sigara paketi çaldı. Aynı hırsızlar Metro İstanbul A.Ş. Zeytinburnu Metro Durağı yanındaki deposunda güvenlik görevlisini darp edip etkisiz hale getirdikten sonra biri 100 metre diğeri 450 metre toplam 550 metre olan topraklama kablosunu çaldı. 13 ayrı olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerin kullandığı araç 28 Nisan'da Fatih'te görüldü. Şüphe üzerine göz takibine alınan aracın plaka sorgusu da sahte çıkınca ekipler peşine düştü. Araç AHL'de inşa edilen yeni sahra pandemi hastanesinin şantiyesine girdi. Ekipler şantiyedeki kabloların araca yüklendiğini görünce suçüstü baskın yaptı. O sırada araca binen şüpheliler kaçmaya başladı. Hırsızlarla polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri şüphelilerin aracına çarpa çarpa etkisiz hale getirdi. Araçta bulunan 6 hırsız gözaltına alındı. Çaldıkları bakır kablolarda ele geçirildi. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Her birinin onlarca suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler Sadettin B. (45) Sedat G. (33) Doğan G. (30) Murat B. (24) Emre M. (24) ve Onur G. (26) asayiş şubedeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.