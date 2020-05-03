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Köpekleri sıpaya saldırtan cani yakalandı!

'nın Haymana ilçesinde korkunç olay! 24 yaşındaki B.K. isimli şahıs, annesinin yanındaki yavru eşeği çoban köpeklerine parçalattı. Bununla da yetinmeyen cani genç, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı. Duruma tepki gösteren hayvanseverler polis ve jandarmaya ihbarda bulundu. Kimliği tespit edilen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:06 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 16:37 ABONE OL
Köpekleri sıpaya saldırtan cani yakalandı!

Kan donduran görüntüler sonrası hayvanseverler tepki gösterip ihbarda bulunmuştu. Eşek yavrusunu çoban köpeklerine parçalatıp o anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Çoban köpeklerini, eşek yavrusuna saldırtan şüpheli yakalandı | Video

Ankara'nın Haymana ilçesinde annesinin yanındaki yavru eşeği kangal köpeklerine parçalatan ve bu anları görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaşan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medyada durumu gören hayvanseverlerin tepki göstererek polis ve jandarma ekiplerine haber vermesi sonrasında şahsın Polatlı ilçesinde yaşayan B.K. (24) olduğu tespit edildi. Ancak yapılan aramalarda evinde bulunamayan B.K., Haymana İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. B.K., jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Köpekleri sıpaya saldırtan cani yakalandı!
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