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'den için son dakika uyarısı! Vatandaşları dikkat

Dün gece etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağıştan sonra 'den son dakika uyarısı geldi! Pazartesi sabahı işe gidecek vatandaşlar; hakkındaki son durumu yakından takip ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu gece sona eriyor, yarın işe gidecekler de bu akşamdan Meteoroji hava durum raporunu inceliyor. Yapılan son açıklamada 'da kuvvetli beklendiği ifade edildi! Metrekareye 25-50 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor, işte son dakika haberinin ayrıntıları...

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 16:16 ABONE OL
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Vatandaşları dikkat

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülüyor.

Sağanağın, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Vatandaşları dikkat
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