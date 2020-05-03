Muhtar ve eşi arazi kavgası kurbanı

Rize'de arazi tartışması kanlı bitti. Muhtar ve eşi arazi tartışması yaşadığı akrabaları tarafından vurularak öldürüldü. Bir kişi de ağırlandı. Pazar ilçesinin Şehitlik köyünde arazi anlaşmazlığı kanlı bitti. Köy muhtarı Osman Dalyan ile akrabası H.D. arasında çıkan tartışmada, H.D. silah ile olay yerinde bulunan muhtar ve eşi Bahriye Dalyan ile muhtarın yengesi Şerife Dalyan'a ateş etti. Muhtar Osman Dalyan (51) ve eşi Bahriye Dalyan (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Şerife Dalyan ise ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan zanlı H.D. aranıyor.SABAH