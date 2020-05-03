Murat Dilmener kimdir kaç yaşında? Prof. Dr. Murat Dilmener nereli, ne doktoru? İşte biyografisi…

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü pandemisine ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ülkemizde Tıp bilimine akademik anlamda önemli katkıları bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Murat Dilmener'in corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği son dakika haberi olarak duyuruldu. Bu gelişme sonrası vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Murat Dilmener kimdir kaç yaşında, nereli, ne doktoru? Şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Prof. Dr. Murat Dilmener kimdir kaç yaşında, nereli, ne doktoru öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm detayları bulabilirler. İşte ayrıntılar…

MURAT DİLMENER KİMDİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE DOKTORU?

Murat Dilmener, 1942 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde birçok öğrencinin yetiştirilmesinde katkısı çok büyük olan Murat Dilmener, yoksul hastalara verdiği destek ve onları ücretsiz tedavi etmesiyle tanınmaktaydı.

Murat Dilmener 4 çocuk sahibiydi.