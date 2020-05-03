Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Nazilli'de zehirli 'sarı akrep' görüldü

'de zehirli '' görüldü

'ın ilçesinde, 5 asırlık olduğu sanılan bir mağaranın önünde zehirli bir tür olan '' görüldü. Akrebi gören tarım işçisi Ali Cura, bölgede havaların ısınmasıyla bu tür canlıları görmeye alışık olduklarını belirtip, kırsal alanlardaki mahallelerde yaşayanları çok dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:47 ABONE OL
Nazilli'de zehirli 'sarı akrep' görüldü

Nazilli'de ısınan havalarla birlikte kırsal alanlarda akrepler görülmeye başladı.

Kırsal Bağcılı Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Ali Cura, 5 asırlık olduğu düşünülen mağaranın önündeki akrebi fark etti. Cura, kayanın altına giren akrebi, bir metal yardımıyla çıkardı.

Cura, vücudu sarımsı kahverengi iğneleri ise kızılımsı kahverengi olan sarı akrebi cep telefonuyla görüntüledi.

Cura, daha çok Gaziantep, Kilis, Hayat, Kahramanmaraş, Mardin ve Şanlıurfa illerinde görülen 'sarı akrep' cinsi zehirli bir tür olan hayvanı tekrar doğal ortamına bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nazilli'de zehirli 'sarı akrep' görüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA