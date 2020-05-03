Okula gönderme tercihi veliye bırakılacak

Koronavirüs salgını nedeni ile 16 Mart'ta okulları kapatan ve uzaktan eğitime geçen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Haziran'da ders başı yapılması için hazırlıklarını tamamladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, hafta başı gerçekleşecek kabine toplantısında nihai şeklini alması beklenen okula dönüş planının ana hatları şöyle:

Okullarda 1-30 Haziran arasında eğitim verilmesi hedefleniyor.

Okulların açık kalacağı süreyi, il pandemi kurullarının önerisi ve her ilin kendine özgü şartlarını dikkate alarak valilerin belirmesi düşünülüyor. Örneğin, havanın erken ısındığı, tarımsal faaliyetin başladığı illerde valiler, eğitim süresini iki hafta ile sınırlayabilecek.



ANAOKULU VE İLKOKUL DAHİL DEĞİL

Öğrencilerin fiilen okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak. İsteyen veli çocuğunu okula gönderecek. Okula devam şartı olmayacağı için isteyen veli de uzaktan eğitimde karar kılabilecek.

Ana okulu çocukları ile ilkokul öğrencilerinin, hijyen şartlarına uyum düzeyi dikkate alınarak bu sınıflarda eğitime başlanmayacak.

Ders yapılması planlanana bir aylık dönemde sınavlar yapılmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak. İlk dönem notları değerlendirmeye esas kabul edilecek. Tüm öğrenciler, bir üst sınıfa geçecek. İlk dönem notları zayıf olan öğrencilerin de sorumlu olarak sınıf geçmesi sağlanacak.



TELAFİ EĞİTİMİ VERİLECEK

Öğretmenler, öğrencilerine telafi eğitimi verecek. Özellikle yaz unutmasının önüne geçmeye çalışacak.

Haziran eğitiminin en önemli başlığını ise öğrencilere psiko-sosyal destek sağlanması oluşturacak. Uzun süre evde kalan çocukların ilgi ve dikkatini toplamasına, eğitime ve günlük hayata uyumuna öncelik verilecek.

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